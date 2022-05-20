Москва онлайн покажет столичный этап полумарафона "Забег.РФ"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

22 мая зрители Москвы онлайн в прямом эфире смогут увидеть, как в столице проходит полумарафон "Забег.РФ". Корреспондент Анна Луговская пообщается с бегунами.

Старт состоится на Красной площади. Маршрут пройдет по набережным и историческим местам. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 120 тысяч человек. На трассе для участников будут предусмотрены камеры хранения, напитки, медицинский пункт и раздевалки.

Марафон "Забег.РФ" проводится в 85 городах страны.

Смотрите прямую трансляцию 22 мая в 08:45 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.