Почти 20 рейсов задержали или отменили в столичных аэропортах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

18 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

Наибольшее количество корректировок коснулось аэропорта Домодедово – там отменили восемь рейсов и один задержали. Во Внуково отменено пять рейсов, один задержан.

Кроме того, в аэропорте Шереметьево один рейс отменили и два задержали.

Как сообщалось, маршруты городского транспорта в аэропорт Шереметьево изменились с 21 мая в связи с временным закрытием терминала D. Автобус № 817 теперь не подъезжает к терминалу D. Также к терминалу D перестал заезжать автобус № 851. Ночной автобус н1 вместо терминалов D/E/F следует до терминалов B/C по Шереметьевскому шоссе.