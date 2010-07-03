Поезда "Иволга" на МЦД будут собирать информацию о числе пассажиров

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Поезда "Иволга" смогут собирать и передавать информацию о количестве пассажиров с помощью датчиков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на генерального директора АО "Центральная ППК" Максима Дьяконова.

Дьяконов пояснил, что данную функцию об оснащении всех поездов датчиками требовали сами пассажиры. Он добавил, что запуск данной опции планируется с запуском МЦД.

"Сейчас мы обкатываем подвижной состав. В дальнейшем информация о количестве пассажиров в подвижном составе, проезжающих в поездах, будет напрямую передаваться не только нам, но и в центры города Москвы, поскольку это все будет в рамках единой системы. Сейчас эта опция не задействована", – сказал Дьяконов.

Кроме этого, по словам генерального директора по развитию пассажирского транспорта АО "Трансмашхолдинг" Александра Лошманова, сейчас ведутся работы над тем, чтобы датчики могли фиксировать не только заполняемость всего поезда, но и каждого вагона по отдельности.

Ранее Лошманов сообщал, что датчики будут установлены в проемах входных дверей поездов "Иволга". Он отметил, что вся информация будет поступать на пульт машиниста и по GSM-каналу передаваться в единый диспетчерский центр

Проект МЦД предполагает запуск пяти линий. Первыми откроют МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск".

Диаметры будут работать по графику метро – с 5:30 до 1:00. Поезда будут курсировать в тактовом режиме с интервалом пять-шесть минут в часы пик. Следующими запустят МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного.