ЦОДД рекомендовал отказаться от поездок в центр города

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Центр организации дорожного движения порекомендовал жителям столицы воздержаться от поездок на личном транспорте из-за возможных ограничений.
"Есть две новости. Начнем с хорошей: сегодня уже среда (маленькая пятница). А вот с движением в городе будет сложно. Поэтому лучше всего отказаться от поездок в центр на машине", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
В ЦОДД уточнили, что в столице 22 мая запланированы различные мероприятия.
"Сегодня в городе много встреч госуровня: возможны ограничения + не забываем, что в центре (и не только) много копают", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с 20 по 26 мая движение транспорта перекроют в Большом Козихинском переулке в связи с работами по благоустройству. Там будут прокладывать кабельную канализацию, вести работы по устройству кабельных колодцев, а также работы по горизонтально направленному бурению, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Во второй половине дня 26 мая перекроют движение в районе "ВЭБ Арены". Там пройдет футбольный матч между столичным ЦСКА и "Крыльями Советов".
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