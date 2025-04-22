Движение авто временно было перекрыто на Крымском мосту

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто вечером 21 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Мост был закрыт в 21:56 по московскому времени. Водителей призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Спустя примерно 40 минут движение по мосту было возобновлено. На момент публикации с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) заявил, что на Украине якобы обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост. При этом военный упомянул поговорку "Бог любит троицу".

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал подобные заявления агонией и попыткой отвлечь внимание от проблем Киева. В свою очередь, депутат Леонид Ивлев ответил Неижпапе русской поговоркой: "Курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет".