В Москве упростили порядок оформления пропусков на въезд грузового транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице упростили порядок оформления пропусков на въезд грузового транспорта. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, уменьшилось количество документов, требующихся для оформления дневных и ночных пропусков. Максимальный срок действия увеличился до 10 суток. Ранее документ был действителен всего пять дней. Кроме того, сократился срок оформления годовых пропусков. По новым нормам рассмотреть документы должны в течение 10 рабочих дней.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что процедуру упростили по просьбе бизнес-сообщества.

"Для нас важно, чтобы бизнес продолжал обеспечивать своевременную доставку продуктов и товаров для жителей города", – подчеркнул Ликсутов.

Также продлен в городе и упрощенный порядок оформления ночного пропуска, позволяющего передвижение по Москве с 23:00 до 07:00. Для его получения необходимо предоставить данные свидетельства о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение и диагностическую карту.

Заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Иванов рассказал, что услуга оформления грузовых пропусков является одной из самых востребованных у предпринимателей, зарегистрированных на портале mos.ru. За минувший год ей воспользовались более 603,7 тысячи раз.

"Чтобы упростить процедуру подачи заявления, сервис был доработан, в том числе для удобства заявителей на странице получения услуги обновлены информационные блоки, которые помогут корректно заполнить электронную форму заявления", – пояснил Иванов.

Получить пропуск на въезд и передвижение по городу грузового транспорта могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. Физлица могут получить пропуск только для проезда к месту жительства или стоянки. Оформить разовый пропуск можно лишь дважды за месяц. При этом заявления на получение разового и годового пропусков разрешено подавать одновременно.

В электронной форме заявления на оформление дневного пропуска необходимо указать сведения о заявителе, цели и виде перевозки, а также сообщить данные о транспортном средстве. Требуется указать и информацию о водителях, маршруте движения, приложив при этом обоснование грузовой перевозки. Например, соглашение грузоперевозчика и транспортной компании или информационное письмо. Кроме того, документ должен содержать реквизиты организации, сведения об объеме перевозимых грузов, адреса погрузки и разгрузки (или проведения работ), информацию о виде деятельности отправителя (получателя грузов) или заказчика проведения работ.

Воспользоваться услугой можно в разделе "Транспорт" портала mos.ru. В нем необходимо перейти к подразделу "Пропуска", выбрать вид пропуска и отметить желаемые даты сроков его действия. На странице услуги пользователям доступны всплывающие подсказки и специальные инфоблоки, позволяющие избежать ошибок при подаче заявления. Также на странице размещена подробная инструкция по оформлению заявки.

Постановление, упрощающее порядок оформления пропусков, необходимых для проезда грузового транспорта по Москве, 15 марта подписал Сергей Собянин. Отмечалось, что данное решение увеличит пропускную способность и надежность логистических цепочек. Доставка грузов в Москву поможет обеспечить нормальную работу предприятий различных отраслей экономики. Изменения в порядок оформления документа будут вносить по мере появления технических возможностей.