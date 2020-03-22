Временно закрытые станции Некрасовской линии откроются раньше срока

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Четыре станции Некрасовской линии метро откроются на день раньше запланированного срока – 23 марта, сообщает Агентство "Москва".

Станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино" возобновят свою работу уже в 5:30 утра. Сперва планировалось, что станции будут закрыты до 24 марта.

За время закрытия там подключат инженерные коммуникации новых станций к действующей инфраструктуре. В период временного закрытия станций пассажиры могут воспользоваться бесплатными автобусами. Они ездят от станции "Некрасовка" Некрасовской линии до станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии с остановками у метро "Лухмановская" и "Улица Дмитриевского".

На маршруте нет остановки у станции метро "Косино" Некрасовской ветки. Для проезда пассажиры могут воспользоваться станцией метро "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.

Также жители микрорайонов Кожухово и Люберецкие Поля могут воспользоваться автобусами № 821, 841 и 872. Количество транспорта на этих маршрутах увеличат.

Четыре новые станции на Некрасовской линии и две на Большой кольцевой планируется открыть уже в конце месяца. Линия протяженностью 19,6 километра с 9 станциями станет дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии, который в настоящее время работает в режиме хронической перегрузки.

Она пройдет от станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов через станцию "Нижегородская" в начале Рязанского проспекта – далее вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка. В будущем к Некрасовской линии будет подключен участок БКЛ от "Лефортова" до "Электрозаводской".

