Четыре станции Некрасовской линии метро закрыли до 24 марта

Четыре станции Некрасовской линии метро закрыты для пассажиров для подключения новых станций. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен".
Движение поездов от станции "Некрасовка" до станции "Косино" приостановлено до 24 марта. За это время там подключат инженерные коммуникации новых станций к действующей инфраструктуре. В обычном режиме метрополитен возобновит работу 24 марта в 05:30.
В период временного закрытия четырех станций пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами. Они поедут от станции "Некрасовка" Некрасовской линии до станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии с остановками у метро "Лухмановская" и "Улица Дмитриевского".
На маршруте не будет остановки у станции метро "Косино" Некрасовской ветки. Для проезда пассажиры могут воспользоваться станцией метро "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.
Также жители микрорайонов Кожухово и Люберецкие Поля смогут воспользоваться автобусами № 821, 841 и 872. Количество транспорта на этих маршрутах увеличат.
Четыре новые станции на Некрасовской линии и две на Большой кольцевой планируется открыть уже в конце месяца. Линия протяженностью 19,6 километра с 9 станциями станет дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии, который в настоящее время работает в режиме хронической перегрузки.
Она пройдет от станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов через станцию "Нижегородская" в начале Рязанского проспекта – далее вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка. В будущем к Некрасовской линии будет подключен участок БКЛ от "Лефортова" до "Электрозаводской".
Некрасовская линия метро частично закроется
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