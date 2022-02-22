Движение на Арбатско-Покровской линии введено в график после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро введено в график после сбоя, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

В Дептрансе уточнили, что интервалы движения поездов на восточном участке линии были временно увеличены из-за проверки состава.

Ранее временно были увеличены интервалы движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро. Такое решение приняли из-за проверки состава. Поезда не ходили от станции "Выхино" до станции "Таганская". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

