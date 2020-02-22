Строительство перегона в депо "Нижегородское" завершено – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Работы по проходке тоннелей на участке соединительной ветки в депо "Нижегородское" полностью завершены, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Шестиметровый щит "Виктория" завершил строительство тоннеля от камеры съездов за станцией "Нижегородская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро до одноименного депо. Работы велись в условиях плотной городской застройки в районах Нижегородский и Лефортово", – приводит слова Бочкарева Агентство "Москва".

Он рассказал, что трасса тоннеля прошла на глубине от 11 до 35 метров в сложных гидрогеологических грунтах между рекой Нищенка и ТТК, под действующими ж/д путями, автодорогами и различными подземными коммуникациями.

Гендиректор Мосинжпроекта Марс Газизуллин рассказал, что депо "Нижегородское" предназначено для обслуживания БКЛ метро и сможет принимать до 30 составов одновременно.

"Всего на территории электродепо "Нижегородское" будет располагаться 51 здание и сооружение. Депо размещено на месте бывшего завода по модернизации и строительству вагонов имени Войтовича", – сказал Газизуллин.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО появится Электродепо "Троицкое" появится в ТиНАО. Электродепо будет находиться в поселении Сосенское вблизи примыкания проектируемого проезда № 7031 к Калужскому шоссе. Его разместят на двух земельных участках общей площадью 36 гектаров. Общая площадь зданий и сооружений депо составит 360 тысяч квадратных метров, а их предельная высота – 45 метров.

Непосредственно в депо создадут порядка тысячи рабочих мест. Еще несколько тысяч может появиться в других службах на территории депо.

Сейчас в столице работают 20 электродепо. Они занимаются обслуживанием, мойкой и ремонтом подвижного состава столичной подземки. В частности, этим заняты тысячи инженеров, механиков, слесарей, машинистов и других специалистов. До конца 2023 года в Москве планируют построить еще четыре: "Столбово", "Южное", "Троицкое" и депо для обслуживания Большой кольцевой линии.