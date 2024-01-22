Трамваи двух маршрутов задерживаются на улице Орджоникидзе в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На улице Орджоникидзе, в районе остановки "Донской монастырь", по техническим причинам задерживаются трамваи № 14 и 39. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что маршруты были временно изменены. Вместо трамваев работают автобусы – от метро "Университет" до остановки "Даниловский рынок".

В Дептрансе призвали пассажиров внимательнее следить за объявлениями водителей.

Ранее сообщалось, что поезд "Иволга 4.0" начал проходить обкатку без пассажиров. Вскоре он появится на маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД).

В Дептрансе Москвы рассказали, что порядка 20 маршрутов городского транспорта улучшили в декабре прошлого года. Для удобства пассажиров в регионах появилось почти 50 новых остановок автобусов и электробусов, также свыше 20 заменили на новые.

Новогодний транспорт в столице будет работать до 1 марта