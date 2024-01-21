Москвичи смогут попросить об изменении температуры в поездах серой ветки метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Наклейки с QR-кодами разместили на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, с помощью которой москвичи могут оставить свои пожелания о температуре в поездах. Об этом РИА Новости заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он указал, что в московском транспорте всегда соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. Так, у кондиционеров метро есть два режима работы: летний и зимний, благодаря чему в любое время года в поездах поддерживается комфортная температура, подчеркнул заммэра.

Ликсутов отметил, что новые информационные стикеры с QR-кодами разместили у наддверных экранов во всех составах, курсирующих по серой ветке метро. С их помощью пассажиры могут оставить сообщение, если температура воздуха им не подходит, рассказал заммэра и добавил, что такое решение поможет службам метрополитена реагировать быстрее и качественнее настраивать климат внутри поездов. С его слов, если эксперимент пройдет удачно, то такие стикеры разместят в других составах, а потом и во всем городском транспорте.

Заммэра сказал, что на каждом стикере указан номер вагона, который автоматически заносится в форму, также там есть сведения о циркуляции воздуха и о наличии кондиционера. Если у пассажира появились предложения по работе системы кондиционирования или вентиляции, то в заявке надо указать название линии, дату, время поездки и комментарий. Информация поступит сотрудникам метро в течение минуты, каждую заявку обработают специалисты и отрегулируют температуру в вагоне, резюмировал Ликсутов.

Ранее сообщалось, что на станциях "Севастопольская" серой ветки метро и "Каховская" Большой кольцевой линии установили четыре временных указателя с направлениями пересадки. Это поможет горожанам быстрее выстраивать свой путь и равномерно распределять потоки между станциями, объяснил Ликсутов.

Новый переход заработал между станциями Каховская и Севастопольская