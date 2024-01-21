"Иволга 4.0" начала обкатку без пассажиров

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Поезд "Иволга 4.0" начал проходить обкатку без пассажиров. Вскоре он появится на маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Там указали, что тестирование оборудования нового российского поезда происходит совместно с сотрудниками Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) на участке Нахабино – Волоколамск – Нахабино. Специалисты следят за надежностью работы, плавностью и бесшумностью хода, системой связи, механическим, электрическим и пневматическим оборудованием, говорится в сообщении.

Отмечается, что "Иволгу 4.0" создали на Тверском вагоностроительном заводе, который входит в состав "Трансмашхолдинга". Основное отличие – три двери в промежуточных вагонах, чтобы пассажиры могли быстрее входить и выходить из поезда. Кроме того, у новой "Иволги" снаружи и внутри появился новый дизайн, сиденья с подголовниками, умное освещение, зарядки для гаджетов и электросамокатов, а также места для велосипедов.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, впервые в РФ Москва самостоятельно закупила поезда с привлечением средств инфраструктурного кредита. За два года приобретено 220 вагонов "Иволга 3.0", рассказал он. По его словам, к концу текущего года планируется обновить поезда на МЦД-3, а к концу 2025-го – на МЦД-4.

Ранее сообщалось, что за четыре года пассажиры МЦД-1 и МЦД-2 совершили 255 миллионов бесплатных пересадок на метро. В общей сложности они сэкономили свыше 17,6 миллиарда рублей.

В Дептрансе Москвы уточнили, что бесплатная пересадка действует в течение 90 минут, а на некоторых маршрутах МЦД-3 и МЦД-4 время увеличено до 120 минут.

Модернизированный электропоезд "Иволга 4.0" выйдет на линию в 2024 году