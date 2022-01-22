Движение грузовиков ограничат в часы пик в Котельниках и Дзержинском с 21 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредило об ограничении движения грузовиков в утренние и вечерние часы пик в Котельниках и Дзержинском с 21 февраля. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"С 21 февраля по 30 сентября 2022 года в Дзержинске и Котельниках ограничат движение для грузовиков. Временные ограничения вводятся на период проведения реконструкции улицы Верхние Поля (на участке от улицы Марьинский Парк до МКАД)", – уточнили в ведомстве.
Изменения в режиме проезда будут действовать ежедневно с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00. Они коснутся грузовиков с разрешенной массой более 3,5 тонны.
По информации Минтранса Подмосковья, ограничения вводятся на участках Дзержинского шоссе от Новоегорьевского шоссе до улицы Энергетиков, Северного и Угрешского проездов от Дзержинского шоссе до улицы Угрешская и улицы Энергетиков от Дзержинского шоссе до развязки с 16-м километром МКАД.
На указанных участках дороги установят необходимые знаки, а также комплексы фотовидеофиксации для контроля за проездом транспорта.
Ранее сообщалось, что с 10 января на некоторых улицах Москвы ограничили движение транспорта. В частности, до 23 апреля новая схема проезда введена в Лефортове.
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