Станцию метро "Тульская" оформили в честь выставки-форума "Россия"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Станцию "Тульская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро оформили в честь выставки "Россия". Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"К выставке-форуму "Россия" совместно с коллегами из Тульской области сделали тематическое оформление одноименной станции Московского метрополитена, чтобы пассажиры могли ближе познакомиться с достопримечательностями этого прекрасного региона", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что на станции работает онлайн-дверь в Тулу, с помощью которой можно пообщаться с жителями города в прямом эфире. Две аналогичные двери установили и в Туле.

Кроме того, в переходе станции "Тульская" повесили тематические плакаты, которые приглашают пассажиров метро посетить павильон Тулы на выставке-форуме "Россия". А чтобы узнать интересные факты об этом городе, можно отсканировать QR-код на плакатах, говорится в сообщении Дептранса.

Ранее фотовыставка "Мы – Дальний Восток" заработала на станции "Выставочная". Она посвящена стендам Дальневосточного федерального округа на выставке "Россия".

На фотовыставке представлены достижения в экономической и социальной сферах, знаковые промышленные и инфраструктурные проекты. Экспозиция будет работать до 9 января 2024 года.

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