Фотовыставка "Мы – Дальний Восток" открылась на станции метро "Выставочная"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Фотовыставка "Мы – Дальний Восток" заработала на станции столичного метрополитена "Выставочная". Она посвящена стендам Дальневосточного федерального округа на Международной выставке-форуме "Россия", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Пассажиры смогут увидеть людей, которые живут, учатся и работают в тех удивительных местах, и поближе познакомиться с Дальним Востоком", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В экспозиции объединили 11 регионов, стенды Минвостокразвития РФ и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. На выставке представлены достижения в экономической и социальной сферах, знаковые промышленные и инфраструктурные проекты.

"А для тех, кто уже успел побывать на выставке, экспозиция в метро станет фотоальбомом с воспоминаниями об этом ярком празднике с удивительными людьми и невероятной красоты местами, куда непременно стоит вернуться", – рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В центре площадки на ВДНХ установили мультимедийную инсталляцию "Компас", которая рассказывает о развитии Дальневосточного федерального округа. Гости могут узнать о каждой территории.

Стенд Магаданской области рассказывает о рекордах региона в золотодобыче и показывает парк "Маяк", который построили в рамках президентской программы "Единая субсидия". На стенде Приморского края посетителям предлагают пройти по иммерсивной "Тропе леопарда", а в павильоне Еврейской автономной области они могут узнать о природных ископаемых региона и пообщаться с роботом Моней. В павильоне Республики Бурятия для гостей подготовили виртуальное путешествие по Байкалу.

На стенде Хабаровского края представлены фигура Амура из капель, истребитель Су-57, гражданский реактивный самолет Sukhoi Superjet 100 и самолет для региональной авиации "Байкал". Сахалинская область показывает черный магнитный песок и горнолыжный курорт. В павильоне Амурской области посетители могут запустить ракету "Ангара", отправить открытку в будущее и поучаствовать в викторине.

Выставка на станции "Выставочная" будет работать до 9 января следующего года.

Ранее Владимир Путин заявил, что выставка-форум "Россия", проходящая на ВДНХ в Москве, вызывает огромный интерес у людей. По его словам, выставку осмотрели несколько миллионов человек, среди которых как москвичи, так и гости столицы. Они с удовольствием посещают национальные павильоны стран СНГ, добавил российский лидер.

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