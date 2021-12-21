Заторы в Москве достигли 10 баллов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 21 декабря, в столице загруженность дорог достигла 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".

По состоянию на 17:37 по московскому времени движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и почти по всему Третьему транспортному кольцу.

Автомобильный поток движется со сниженной скоростью на Котельнической и Москворецкой набережных, на Новом Арбате, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, Тверской улице, Большой Лубянке, Мясницкой и Бутырской улицах, проспекте Мира, а также по большей части МКАД.

Накануне вечером заторы в столице также достигали 10 баллов. В Дептрансе просили автомобилистов воздержаться от поездок по городу на некоторое время.

