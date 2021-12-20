Заторы на дорогах Москвы достигли 10 баллов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали о заторах на дорогах города. По их словам, они достигли 10 баллов.

В Дептрансе попросили автомобилистов воздержаться от поездок по городу в ближайшие 1,5 часа.

Ведомство оценивает скорость автомобилей в 20 километров в час. Автобусы передвигаются по Москве со скоростью в 25 километров в час. Наиболее затруднено движение в центральной части города, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на МКАД.

Кроме того, в сторону области проезд осложнен на Рязанском проспекте и проспекте Андропова, а также на Профсоюзной улице.

Ранее департамент транспорта Москвы призвал автомобилистов временно пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. В ведомстве предупредили о загруженности дорог в преддверии новогодних праздников.