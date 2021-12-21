Автоэксперты дали советы по подготовке машины к морозам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Перед морозами необходимо проверить состояние аккумулятора и уровень жидкостей в системе, рассказал РИА Новости координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел.

"Главное – это держать аккумулятор заряженным и в хорошем состоянии. Если ему больше 3–4 лет, то можно призадуматься по поводу нового аккумулятора", – уточнил эксперт.

Перед наступлением холодов необходимо смазать все замки, если автомобиль открывается ключом, а также обратить внимание на незамерзающую жидкость, добавил председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

"Нужно быть готовым к тому, что незамерзающая жидкость может замерзнуть, будут проблемы с работой омывателя стекол. Это значит, что нужно купить другую незамерзающую жидкость, до -30 хотя бы, предварительно залить ее в бачок для омывателя", – пояснил он.

По словам экспертов, можно убрать автомобиль в теплый гараж или бокс, а перед отправлением хорошо прогреть, а также взять для себя теплую обувь и варежки.

"Коробка переключения передач замерзшая, потребуется более длительное время, чтобы прогреть коробку, иначе она может заклинить. Когда в морозы трогаются, лучше в течение 5–10 минут не превышать обороты свыше 2,5 тысячи, то есть не нужно сразу сильно газовать и разгоняться", – подчеркнул Канаев.

Ранее автоэксперт Московского политеха Андрей Твердохлебов рассказал, что делать с замерзшим лючком бензобака. По его словам, для решения проблемы можно использовать теплую воду, размораживатель или другие жидкости, содержащие спирт.

