Автоэксперты дали советы по подготовке машины к морозам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Перед морозами необходимо проверить состояние аккумулятора и уровень жидкостей в системе, рассказал РИА Новости координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел.
"Главное – это держать аккумулятор заряженным и в хорошем состоянии. Если ему больше 3–4 лет, то можно призадуматься по поводу нового аккумулятора", – уточнил эксперт.
Перед наступлением холодов необходимо смазать все замки, если автомобиль открывается ключом, а также обратить внимание на незамерзающую жидкость, добавил председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
"Нужно быть готовым к тому, что незамерзающая жидкость может замерзнуть, будут проблемы с работой омывателя стекол. Это значит, что нужно купить другую незамерзающую жидкость, до -30 хотя бы, предварительно залить ее в бачок для омывателя", – пояснил он.
По словам экспертов, можно убрать автомобиль в теплый гараж или бокс, а перед отправлением хорошо прогреть, а также взять для себя теплую обувь и варежки.
"Коробка переключения передач замерзшая, потребуется более длительное время, чтобы прогреть коробку, иначе она может заклинить. Когда в морозы трогаются, лучше в течение 5–10 минут не превышать обороты свыше 2,5 тысячи, то есть не нужно сразу сильно газовать и разгоняться", – подчеркнул Канаев.
Ранее автоэксперт Московского политеха Андрей Твердохлебов рассказал, что делать с замерзшим лючком бензобака. По его словам, для решения проблемы можно использовать теплую воду, размораживатель или другие жидкости, содержащие спирт.
Эксперты рассказали, как выбрать незамерзайку
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