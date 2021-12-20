Эксперт рассказал, как правильно мыть автомобиль зимой

Фото: Анна Майорова/URA.RU/ТАСС
Зимой автомобиль нужно мыть не реже, чем летом, рассказал агентству "Прайм" эксперт автомобильного сайта "Дром" Игорь Олейников.
По его словам, это необходимо для защиты кузова машины от соли и химических реагентов, которыми покрывают дороги.
"При этом не стоит мыть авто при низких отрицательных температурах – это может плохо сказаться на лакокрасочном покрытии и других резиновых и пластмассовых компонентах машины", – пояснил эксперт.
Олейников посоветовал мыть автомобиль, когда температура воздуха на улице выше минус пяти градусов, сушить машину после мойки, протирать и продувать все замки и резиновые уплотнители, а также наносить на них специальные составы.
Ранее президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, нужно ли прогревать машину перед поездкой в зимнее время года. По мнению эксперта, двигатель современного автомобиля не нуждается в прогревании. Холод действительно ограничивает его работу, но поездка быстро приведет его в рабочее состояние.
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