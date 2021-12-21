Эксперт объяснил, как открыть замерзший лючок бензобака автомобиля

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Автоэксперт Московского Политеха Андрей Твердохлебов рассказал, что делать с замерзшим лючком бензобака, сообщает агентство "Прайм".

По его словам, для решения проблемы можно использовать теплую воду, размораживатель или другие жидкости, содержащие спирт.

Твердохлебов пояснил, что в современных автомобилях лючки сконструированы по-разному. Высокий риск примерзания имеет лючок со штырем, выдвигающимся сбоку, проходящим через ушко на лючке, что нельзя сказать о лючке с запорным механизмом.

"Главной мерой профилактики примерзания лючка после мойки является обработка элементов лючка (тросик, петли, замок) смазкой на основе силикона или универсальной смазкой WD-40, также не будет лишним не закрывать лючок до его полного высыхания", – объяснил эксперт.

Ранее президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, нужно ли прогревать машину перед поездкой в зимнее время года. По мнению эксперта, двигатель современного автомобиля не нуждается в прогревании. Холод действительно ограничивает его работу, но поездка быстро приведет его в рабочее состояние.

