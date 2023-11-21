Российские звезды поздравили пассажиров в день рождения МЦД

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

В честь дня рождения Московских центральных диаметров (МЦД) российские звезды записали аудиопоздравления. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Свои аудиопоздравления записали певица Глюк'OZA и заслуженная артистка России Жасмин. Звезды пожелали пассажирам чаще выбирать диаметры для ежедневных комфортных поездок и любоваться видами Москвы из окон поездов", – говорится в сообщении.

Услышать поздравления исполнительниц можно в переходах метро, а также на платформах МЦК и МЦД.

В ведомстве добавили, что российские артисты регулярно поздравляют столичный транспорт с праздниками. До этого поздравления были записаны в честь открытия движения на МЦД-3 и МЦД-4, к десятилетию ЦОМП и ко Дню московского транспорта.

Более того, пассажиры могут наблюдать на 34 тысячах медиаэкранах в транспорте тематический эфир. Он рассказывает об интеграции диаметров с метро и МЦК, изменении жизни москвичей и других преимуществах МЦД.



Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров