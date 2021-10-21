В Дептрансе рассказали о работе проката электросамокатов в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сервисы проката электросамокатов расположены почти по всей Москве. Об этом сообщил руководитель проектов шеринга департамента транспорта Москвы Магомед Колгаев.

По его словам, были введены правила распределения самокатов в районах, чтобы равномерно разместить парк самокатов по городу. К примеру, за пределами Садового кольца должно быть доступно более 70% парка.

"Фактически вся территория города Москвы равномерно покрыта самокатами. Это значит, что люди, живущие в периферийных районах, в районах вблизи МКАД и даже за МКАД, имеют возможность использовать самокаты по их главному назначению – выполнять транспортные задачи", – пояснил Колгаев РИА Новости.

Он отметил, что специалисты в будущем будут проводить анализ потоков использования самокатов, а также совместно с операторами выявлять аварийную езду и размещать зарядные станции для самокатов.

Ранее сообщалось, что работу проката электросамокатов могут продлить, если позволят погодные условия. Сервис пользуется популярностью среди жителей столицы: с начала сезона на городских прокатных электросамокатах совершили семь миллионов поездок.

