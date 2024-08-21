Автоэксперт Попов: идея ставить заглушку для снижения шума двигателя нереализуема

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Предложение устанавливать заглушку для снижения шума двигателя мотоцикла звучит не первый раз, однако оно нереализуемо, объяснил RT автоэксперт Дмитрий Попов.

В таком случае нужно будет вносить изменения в саму конструкцию, что невозможно, поскольку перечень неисправности запрещает делать это, отметил специалист.

"Даже если предположить на секунду, что такое изменение в конструкцию будет совершаться по установленному порядку, то оно потребует серьезных денежных затрат в отношении мотоциклистов. Это экспертиза, получение разрешения, внесение изменений, прохождение ТО и так далее", – добавил он.

Кроме того, заглушки заметно снижают мощность и динамику транспортного средства, предупредил Попов. Таким образом, они могут повлиять на безопасность передвижения.

С предложением устанавливать заглушки на мотоциклы выступил лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. На фоне действующих в стране правил значительное число мотоциклистов продолжает регулярно нарушать звуковое ограничение, подчеркнул он.

При этом, по его словам, сумма штрафа, который они должны платить за это, не ведет к снижению числа подобных правонарушений. Металлическая заглушка, в свою очередь, способна снизить уровень издаваемого шума до 65 децибелов, уточнил он.

