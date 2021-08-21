Движение на участке Таганско-Краснопресненской линии метро введено в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлено в соответствии с графиком после проверки инфраструктуры, сообщает телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком", – сказано в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что на южном участке Таганско-Краснопресненской линии увеличивались интервалы движения поездов для проведения проверки инфраструктуры.

"Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок. Приносим извинения за временные неудобства", – заявили в Дептрансе.

Ранее стало известно, что станция "Проспект Вернадского" Сокольнической линии метро откроется 23 августа. После перерыва, необходимого для строительства перехода на будущую станцию Большой кольцевой линии (БКЛ), "Проспект Вернадского" вернется к обычному режиму работы.

