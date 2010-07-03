Движение на Новодмитровской улице восстановили

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Движение по участку улицы Новодмитровская восстановили после временного перекрытия, сообщает Агентство "Москва".

Проезд был закрыт из-за повреждения ограничительной балки железнодорожного моста. Сейчас движение полностью восстановлено.

Ранее сообщалось о перекрытии участка Новодмитровской улицы в районе дома 5Ас9. Проехать нельзя было в оба направления.

Ограничительная балка моста была повреждена минувшей ночью грузовиком, водитель которого не рассчитал габариты и застрял.