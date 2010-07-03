Движение на Новодмитровской улице перекрыто из-за поврежденного моста

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Движение транспорта по Новодмитровской улице в районе дома 5Ас9 перекрыли в оба направления из-за повреждения конструкции прилегающего железнодорожного моста, сообщает телеканал Москва 24.

"На месте работают оперативные службы. Объехать лучше всего по Складочной улице", – рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Также предложено объезжать участок через ТТК.

Ограничительная балка моста была повреждена минувшей ночью грузовиком, водитель которого не рассчитал габариты и застрял.

Ранее сообщалось, что движение в районе Открытого шоссе ограничено по 30 августа из-за проведения аварийных работ.

Из-за реконструкции инженерных сетей в столице до 30 августа также ограничено движение на улице Воронцово Поле и во 2-м Кабельном проезде.

