Движение в районе Открытого шоссе ограничили по 30 августа

21:43
21:43
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение транспорта в районе Открытого шоссе ограничено по 30 августа из-за проведения аварийных работ, передает информационный центр транспортного комплекса столицы.
"Полное перекрытие на дублере Открытого шоссе в районе дома 12, строение 3 на Открытом шоссе действует по 30 августа круглосуточно из-за проведения аварийных работ", – говорится в сообщении.
Кроме того, по 30 августа движение транспорта ограничено на участках Тюменского проезда в районе дома 12, строение 2 на Открытом шоссе; на участке от дома 12, строение 2 до дома 12, строение 29 на Открытом шоссе; в районе дома 12, строение 34 на Открытом шоссе; на участке от дома 12, строение 34 до дома 12, строение 22 на Открытом шоссе на одной полосе; на участке Открытого шоссе в районе дома 12, строение 3 на одной полосе в каждом направлении и на участке Тюменского проезда в районе дома 1, строение 1 на одной полосе.
Ранее сообщалось, что до 24 августа в нескольких округах поменялась схема движения из-за строительства Большой кольцевой линии метро. В районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.
Из-за реконструкции инженерных сетей в столице до 30 августа также ограничено движение на улице Воронцово Поле и во 2-м Кабельном проезде.
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