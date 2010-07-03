Схема движения транспорта изменилась в трех округах Москвы

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Схема движения транспорта изменилась на некоторых улицах столицы, сообщает портал мэра и правительства города.
17 августа из-за проведения массовых мероприятий будет труднее проехать в районе дома 9 на проспекте Академика Сахарова с 2:00 до 7:00. С 7:00 до 18:00 перекроют улицу Маши Порываевой от улицы Каланчевской до Докучаева переулка и проспект Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.
Изменения коснутся нескольких участков улицы Воронцово Поле. Они необходимы для реконструкции инженерных сетей.
До 25 августа движение ограничат на участке от дома 1 по Яузскому бульвару до дома 2 по улице Воронцово Поле, а с 28 по 31 августа – в районе дома 25 в Подсосенском переулке. С 26 августа по 31 августа и с 10 по 30 сентября будет сложнее проехать на улице Воронцово Поле от дома 4, строения 2 до дома 18.
До 30 августа на набережной Тараса Шевченко ведутся аварийные работы. Движение по одной полосе ограничено, заняты парковочные места. До 25 августа частично занята одна полоса на дублере Ленинского проспекта от дома 95 до дома 90 по Ленинскому проспекту.
До 20 октября 2020 года полностью перекрыт участок улицы Казакова от дома 6 до дома 8, строения 1. Это связано со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург
С 18 по 24 августа в нескольких округах поменяется схема движения из-за строительства Большой кольцевой линии метро. В районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское обеспечат приоритетный проезд для городского транспорта.
Для компенсационных автобусов временно введут выделенные полосы. Проезд там будет доступен только общественному и компенсационному транспорту.
Автомобилисты не смогут проехать с улицы Родниковой в сторону МКАД и станции метро "Саларьево", будет запрет на транзитное движение по Проектируемому проезду № 905 в сторону Киевского шоссе, на съезд с Киевского шоссе в сторону области к станции "Саларьево".
Ограничения коснутся и разворота на Киевское шоссе в сторону области через улицу Родниковую, транзитного движения по безымянному проезду в районе станции "Саларьево" от одноименной деревни в сторону Проектируемого проезда № 907. Будет закрыт правый поворот с улицы Строителей на дублер проспекта Вернадского. С полным списком ограничений можно ознакомиться в Twitter-аккаунте ЦОДД.
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