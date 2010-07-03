Движение транспорта в ряде округов Москвы изменится с 18 августа

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В ряде округов Москвы изменится схема движения с 18 по 24 августа из-за строительства Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Центр организации дорожного движения".
Уточняется, что в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское обеспечат приоритетный проезд для городского транспорта.
Для компенсационных автобусов будут временно введены выделенные полосы с обособленными участками на проспекте Вернадского и Ленинском проспекте, Киевском шоссе, Проектируемых проездах № 907 и № 905, на автомобильной дороге Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и от разворота до ООТ "Столбово".
Кроме того, в указанных районах владельцев личных авто ждет ряд ограничений. Во-первых, проезд по выделенной полосе будет доступен только общественному и компенсационному транспорту. На это стоит обратить особое внимание и водителям такси, так как запрет будет распространяться и на них.
Также автомобилисты не смогут проехать с улицы Родниковой в сторону МКАД и станции метро "Саларьево", также будет запрет на транзитное движение по Проектируемому проезду № 905 в сторону Киевского шоссе, на съезд с Киевского шоссе в сторону области к станции "Саларьево".
Ограничения коснутся и разворота на Киевское шоссе в сторону области через улицу Родниковую, транзитного движения по безымянному проезду в районе станции "Саларьево" от одноименной деревни в сторону Проектируемого проезда № 907, а также распространятся на съезд с внешней стороны МКАД на Ленинский проспект, съезд с внутренней стороны МКАД на Киевское шоссе и съезд с Киевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД.
Также для водителей будет закрыт правый поворот с улицы Строителей на дублер проспекта Вернадского, проезд по дублеру Ломоносовского проспекта от улицы Лебедева до проспекта Вернадского, правый поворот с проспекта Вернадского на Ломоносовский проспект, выезд с улицы Косыгина на проспект Вернадского в сторону области, съезды с проспекта Вернадского на улицу Косыгина.
С полным списком ограничений можно ознакомиться в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения.
Станции "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" закроют с 18 по 24 августа для строительства Большой кольцевой линии. Поезда будут ходить до станции "Университет".
С 18 по 24 августа закроют станции от "Проспекта Вернадского" до "Коммунарки"
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