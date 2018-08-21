По Крымскому мосту с момента открытия проехали более 2 млн машин

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Более двух миллионов транспортных средств проехали по Крымскому мосту в обоих направлениях с момента открытия движения 16 мая, сообщила во вторник пресс-служба УПРДОР "Тамань" Росавтодора, управляющего сооружением.

Новый рекорд зафиксировали в воскресенье, 12 августа, когда за сутки переправой воспользовались более 33 тысяч транспортных средств, сообщает РИА Новости. Интенсивность движения в сторону полуострова к 20 августа превысила 1,065 миллиона автомобилей.

Ранее сообщалось, что железнодорожную часть моста в Крым подготовят к открытию в декабре 2019 года. Открытие переправы стало важным событием в жизни страны, и позволило значительно увеличить туристический поток на полуостров.

Осенью 2018 года в прокат выйдет фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!", снятый режиссером Тиграном Кеосаяном и оператором-постановщиком Игорем Клебановым. Сценарий фильма написала Маргарита Симоньян, а музыку для картины создал Сергей Трофимов.