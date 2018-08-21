По Крымскому мосту с момента открытия проехали более 2 млн машин

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Более двух миллионов транспортных средств проехали по Крымскому мосту в обоих направлениях с момента открытия движения 16 мая, сообщила во вторник пресс-служба УПРДОР "Тамань" Росавтодора, управляющего сооружением.
Новый рекорд зафиксировали в воскресенье, 12 августа, когда за сутки переправой воспользовались более 33 тысяч транспортных средств, сообщает РИА Новости. Интенсивность движения в сторону полуострова к 20 августа превысила 1,065 миллиона автомобилей.
Ранее сообщалось, что железнодорожную часть моста в Крым подготовят к открытию в декабре 2019 года. Открытие переправы стало важным событием в жизни страны, и позволило значительно увеличить туристический поток на полуостров.
Осенью 2018 года в прокат выйдет фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!", снятый режиссером Тиграном Кеосаяном и оператором-постановщиком Игорем Клебановым. Сценарий фильма написала Маргарита Симоньян, а музыку для картины создал Сергей Трофимов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: