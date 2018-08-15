Поезда из 11 городов России будут ходить в Крым после открытия ж/д части моста

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

После запуска железнодорожной части моста через Керченский пролив в 2019 году пассажирские поезда начнут ходить в Крым из 11 городов России. Об этом сообщил гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Алексей Гладилин.

По его словам, уже в первый год по Крымскому мосту в обе стороны проедут около шести миллионов человек. Гладилин отметил, что сейчас специалисты подготавливают инфраструктуру Крыма к запуску железнодорожной части моста.

"Сегодня согласован график движения на десять пар пассажирских поездов", − цитирует Гладилина ТАСС. Они свяжут Евпаторию, Симферополь, Севастополь и Феодосию с такими городами, как Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, а также Воркута, Архангельск, Челябинск, Пермь и Новосибирск.

Глава ФГУП "Крымская железная дорога" также уточнил, что уже удалось согласовать расписание по 17 направлениям движения поездов. При этом он пояснил, что не все поезда будут ежедневными.

Говоря о грузовом движении по мосту, Гладилин отметил, что руководство КЖД ожидает до 15 грузовых поездов, которые будут прибывать в Крым из других регионов России ежедневно. "Открытие железнодорожной части Крымского моста, конечно, активизирует ход грузовых вагонов", − подчеркнул гендиректор предприятия.

Автодорожную часть моста, который соединил Крымский полуостров с другими российскими регионами, открыли 15 мая 2018 года при участии Владимира Путина. На следующий день по мосту стартовало движение транспорта.

Открытие железнодорожной части запланировано на декабрь 2019 года. В конце июля на Крымском мосту приступили к работам по укладке рельсов.