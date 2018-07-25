На Крымском мосту приступили к работам по укладке рельсов

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Строители приступили к работам по прокладке верхнего строения пути железнодорожной части Крымского моста. Планируется построить над Керченским проливом бесстыковой, чтобы поезда шли бесшумно. Путь проложат от Тамани к Керчи. Об этом сообщают "Аргументы недели".

Крымский мост рассчитан на поезда массой более семи тысяч тонн. Пассажирские поезда смогут ездить по нему со скоростью 120 километров в час, а грузовые составы смогут развивать скорость до 80 километров в час. Железнодорожную часть моста планируют открыть в 2019 году.

Ранее сообщалось, что по Крымскому мосту с момента открытия проехало больше 1,027 миллиона автомобилей. С 16 мая по 15 июля по мосту проехали в Крым 554 тысячи машин, а в сторону Тамани – больше 470 тысяч. При этом в июле плотность движения на мосту выросла почти на 40 процентов и дошла до 22 тысяч автомобилей в сутки.