По Крымскому мосту с момента открытия проехало больше миллиона машин

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

По Крымскому мосту с момента открытия проехало больше 1,027 миллиона автомобилей. Об этом сообщает портал "Крымский мост".

Отмечается, что за время работы мостом воспользовались в том числе 11,6 тысячи рейсовых и заказных автобусов.

С 16 мая по 15 июля по мосту проехали в Крым 554 тысячи машин, а в сторону Тамани – больше 470 тысяч. При этом в июле плотность движения на мосту выросла почти на 40 процентов и дошла до 22 тысяч автомобилей в сутки. Рекорд был зафиксирован 15 июля, когда мостом воспользовались 31511 машин.

Сейчас Керченский пролив по мосту каждый день пересекают примерно 280 автобусов.

Ранее стало известно, что строители уложили более 80 процентов путей железной дороги, которая соединит Крымский мост с транспортной системой Таманского полуострова. Железнодорожную часть Крымского моста введут в эксплуатацию в 2019 году, как и подходы со стороны Крыма и Кубани.