Строители уложили более 80% путей железной дороги в Крым

12 июля, 15:37
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Специалисты уложили более 80 процентов путей железной дороги, которая соединит Крымский мост с транспортной системой Таманского полуострова через станцию "Вышестеблиевская". Об этом сообщается на сайте проекта "Крымский мост".
По словам начальника проектного управления ФКУ "Ространсмодернизация" Виталия Бешлиу, железная дорога в Крым строится бесстыковым способом. "Это так называемый бархатный путь из рельсовых плетей", – отметил он, пояснив, что такие конструкции многократно превышают длину стандартного 25-метрового рельса. "Чем длиннее рельсы, тем меньше стыков между ними, проходя по которым колеса составов характерно стучат. По бархатному пути поезда ходят плавно и почти без шума", – пообещал Бешлиу.
Уточняется, что строительно-монтажные работы проводят одновременно по всей длине трассы. К ним привлекли более тысячи инженеров и рабочих, а также 110 единиц техники.
Руководитель проектов ФКУ "Ространсмодернизация" Анатолий Верещака отметил, что одновременно идут работы по строительству станции "Тамань-Пассажирская". Через нее будут следовать поезда как в сторону Крыма, так и в направлении Краснодарского края.
Кроме того, со стороны Крыма к мосту строят двухпутную дорогу-подход длиной 18 километров. В ее составе будет 27 искусственных сооружений, включая мост и пять путепроводов. Новый подход соединит Крымский мост с железными дорогами полуострова, которые ведут в Керчь, Джанкой, Феодосию, Симферополь и другие города.
Железнодорожную часть Крымского моста введут в эксплуатацию в 2019 году, как и подходы со стороны Крыма и Кубани. По словам заместителя гендиректора компании "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" Леонида Рыженькина, пропускная способность составит 47 пар пассажирских и грузовых поездов в сутки в обоих направлениях.
Ранее был составлен график движения поездов по мосту через Керченский пролив в 2020 году. Предполагается, что в первый год работы на полуостров в сутки будут ходить 29 пар поездов. В их числе – 15 пассажирских, десять грузовых и четыре электрички.
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