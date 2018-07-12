Составлен график движения поездов по мосту через Керченский пролив

12 июля, 11:35
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Составлен график движения поездов по Крымскому мосту через Керченский пролив в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Отмечается, что в первый год работы на полуостров будут ходить 29 пар поездов в сутки, в том числе 15 пассажирских, 10 грузовых и четыре электрички.
Подходы со стороны Крыма и Тамани начнут работать уже в 2019 году. Основные части моста (свайные фундаменты, опоры, пролетные строения) готовы более чем на 70 процентов. Строители уже погрузили все 3643 сваи, готовы 290 опор из 307. До конца года строители планируют завершить сооружение всех опор и большинство пролетов.
После того, как будет готово мостовое полотно, на мосту начнут укладку путей. Они смогут пропускать до 47 пар поездов в сутки в обе стороны.
Сообщается, что двухпутка с Крымского моста пойдет через станцию Вышестеблиевская. Ее укладывают бесстыковым способом, из шпально-рельсовых плетей заводского производства длиной до 800 метров.
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