Движение на автоподходе к Крымскому мосту в Керчи ограничат в сентябре

Фото: АР/Alexander Nemenov

Движение на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Керчи ограничат в сентябре из-за ремонтных работ. Об этом сообщил председатель госкомитета дорожного хозяйства Крыма Сергей Карпов.

"С завершением пика курортного сезона на автоподходе начнется укладка верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Работы будут вестись в два этапа: сначала на двух правых, а затем на двух левых полосах четырехполосной автодороги", – сказал он, передает РИА Новости.

Карпов отметил, что на период проведения работ на участке будет действовать ограничение скоростного режима и запрещен обгон транспортных средств.

Рабочее движение по Крымскому мосту запустили 16 мая. Для водителей доступны две полосы в каждую сторону. Максимальная разрешенная скорость составляет 90 километров в час. Сейчас ездить по мосту могут легковые автомобили и пассажирские автобусы. Большегрузам зеленый свет дадут ближе к концу года.

Автодорожную часть Крымского моста изначально планировали ввести в эксплуатацию в декабре. Однако круглосуточный режим работы и привлечение специалистов высокого класса со всей страны позволили сдать объект на полгода раньше. Автодвижение по переправе контролируют десятки датчиков, радаров, камер и табло. От шума потока машин жителей прибрежных зон защищают шумопоглащающие панели.