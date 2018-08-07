Движение на автоподходе к Крымскому мосту в Керчи ограничат в сентябре

Фото: АР/Alexander Nemenov
Движение на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Керчи ограничат в сентябре из-за ремонтных работ. Об этом сообщил председатель госкомитета дорожного хозяйства Крыма Сергей Карпов.
"С завершением пика курортного сезона на автоподходе начнется укладка верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Работы будут вестись в два этапа: сначала на двух правых, а затем на двух левых полосах четырехполосной автодороги", – сказал он, передает РИА Новости.
Карпов отметил, что на период проведения работ на участке будет действовать ограничение скоростного режима и запрещен обгон транспортных средств.
Рабочее движение по Крымскому мосту запустили 16 мая. Для водителей доступны две полосы в каждую сторону. Максимальная разрешенная скорость составляет 90 километров в час. Сейчас ездить по мосту могут легковые автомобили и пассажирские автобусы. Большегрузам зеленый свет дадут ближе к концу года.
Автодорожную часть Крымского моста изначально планировали ввести в эксплуатацию в декабре. Однако круглосуточный режим работы и привлечение специалистов высокого класса со всей страны позволили сдать объект на полгода раньше. Автодвижение по переправе контролируют десятки датчиков, радаров, камер и табло. От шума потока машин жителей прибрежных зон защищают шумопоглащающие панели.
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