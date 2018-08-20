Фильм про строительство Крымского моста покажут осенью

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Осенью текущего года в прокат выйдет фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!", снятый режиссером Тиграном Кеосаяном и оператором-постановщиком Игорем Клебановым. Сценарий фильма написала Маргарита Симоньян, а музыку для картины создал Сергей Трофимов. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Зрители увидят на экранах большую стройку в Керченском проливе и жизнь вокруг нее. Это истории приезжих строителей и местных жителей, для которых Керчь и Тамань стали общим домом.

Снимали фильм в акватории Керченского пролива и на острове Тузла в условиях реального строительства. Действие происходит на участках, где погружались сваи, бетонировались опоры и устанавливались металлические пролеты моста.

Премьера фильма состоится в российских кинотеатрах 1 ноября 2018 года.

15 мая Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Открытие железнодорожной части запланировано на декабрь 2019 года. В конце июля на Крымском мосту приступили к работам по укладке рельсов.