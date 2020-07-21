В Луховицах и Коломне ограничили движение из-за высокого уровня воды

Фото: mosreg.ru
В Луховицах и Коломне временно ограничено движение по четырем мостам и переправам из-за повышенного уровня воды, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Из-за повышенного уровня воды в Москве-реке в Коломне развели Митяевский наплавной мост. В Луховицах на переправах через реку Оку ограничили движение автомобилей. Пассажирская перевозка осуществляется при помощи понтонов", – говорится в сообщении пресс-службы.
Переправа у села Дединово, Черкизовский и Голутвинский мосты работают в штатном режиме.
Ранее Мосводоканал прокомментировал ситуацию с подтоплениями в Подмосковье. По словам специалистов, на водосборной площади Можайского водохранилища за период паводка выпало 75 миллиметров осадков – это 89% месячной нормы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: