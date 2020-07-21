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Москва 24

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Общество

14:29

В Луховицах и Коломне ограничили движение из-за высокого уровня воды

транспорт дороги общество

Фото: mosreg.ru

В Луховицах и Коломне временно ограничено движение по четырем мостам и переправам из-за повышенного уровня воды, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Из-за повышенного уровня воды в Москве-реке в Коломне развели Митяевский наплавной мост. В Луховицах на переправах через реку Оку ограничили движение автомобилей. Пассажирская перевозка осуществляется при помощи понтонов", – говорится в сообщении пресс-службы.

Переправа у села Дединово, Черкизовский и Голутвинский мосты работают в штатном режиме.

Ранее Мосводоканал прокомментировал ситуацию с подтоплениями в Подмосковье. По словам специалистов, на водосборной площади Можайского водохранилища за период паводка выпало 75 миллиметров осадков – это 89% месячной нормы.

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