В Луховицах и Коломне ограничили движение из-за высокого уровня воды

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В Луховицах и Коломне временно ограничено движение по четырем мостам и переправам из-за повышенного уровня воды, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Из-за повышенного уровня воды в Москве-реке в Коломне развели Митяевский наплавной мост. В Луховицах на переправах через реку Оку ограничили движение автомобилей. Пассажирская перевозка осуществляется при помощи понтонов", – говорится в сообщении пресс-службы.

Переправа у села Дединово, Черкизовский и Голутвинский мосты работают в штатном режиме.

Ранее Мосводоканал прокомментировал ситуацию с подтоплениями в Подмосковье. По словам специалистов, на водосборной площади Можайского водохранилища за период паводка выпало 75 миллиметров осадков – это 89% месячной нормы.