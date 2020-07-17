Мосводоканал прокомментировал ситуацию с подтоплениями в Подмосковье

21:29
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Экстремальный период после подтоплений на Можайском гидроузле успешно пройден, сообщает пресс-служба Мосводоканала.
По его данным, на водосборной площади Можайского водохранилища за период паводка выпало 75 миллиметров осадков – это 89% месячной нормы. В пресс-службе уточнили, что приток увеличился в 11 раз, гидросооружения работают в контролируемом режиме. Согласно сообщению, Можайский гидроузел увеличил регулируемый сброс воды, сейчас он меньше притока, так что паводок смягчен.
"Все изменения режимов сброса воды из водохранилища находятся под контролем Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ при Московско-Окском бассейновом водном управлении и в строгом в соответствии с Основными положениями правил использования водохранилищ Москворецкой водной системы", – подчеркнули в Мосводоканале.
По прогнозам, максимальные значения осадков в Московской области пройдены. Регулируемые сбросы уменьшат по мере снижающегося притока воды в Можайское водохранилище.
Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков подтвердил, что сброс воды на водохранилище из-за ливней осуществляется под строгим контролем. Он добавил, что все гидротехнические сооружения Мосводоканала работают штатно.
Прокуратура проконтролирует ситуацию с подтоплениями в Можайске. Там также проследят за соблюдением прав местных жителей, чьи дома и земельные участки попали в зону последствий разгула стихии.
В Подмосковье из-за обильных ливней подтоплено 238 дачных участков, 64 дома и пять участков дороги. Губернатор Андрей Воробьев призвал население Можайского городского округа быть готовыми в случае эвакуации и держать при себе документы и необходимые вещи.
11 деревень под Можайском могут оказаться в зоне подтопления
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