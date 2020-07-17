Сброс воды на Можайском водохранилище проходит без угрозы подтопления – Бирюков

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Сброс воды на Можайском водохранилище из-за прошедших ливней осуществляется под строгим контролем. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передает Агентство "Москва".

"В результате обильных ливневых дождей, прошедших в середине месяца, на реках Московской области сформировались дождевые паводки, пик которых пришелся на 15-16 июля", – сообщил Бирюков. По его словам, чтобы исключить переполнение водохранилищ и обеспечить безопасность эксплуатации гидротехнических сооружений, сброс воды увеличили до нужных показателей.

"Транзит водных потоков в Москву-реку происходит через гидротехнические системы водохранилищ и осуществляется в плотном взаимодействии с Каналом имени Москвы, с соблюдением всех требований гидрологических режимов, что позволяет избежать подтоплений близлежащих территорий", – поделился заммэра.

Кроме того, Бирюков уточнил, что все гидротехнические сооружения Мосводоканала сейчас работают в штатном режиме.

Ранее говорилось, что прокуратура проконтролирует ситуацию с подтоплениями в Можайске. В Подмосковье из-за обильных ливней подтоплено 238 дачных участков, 64 дома и пять участков дороги.

При этом власти области планировали сброс воды в Можайском водохранилище, чтобы не допустить его переполнения. Население Можайского городского округа призвали быть готовыми в случае эвакуации и держать при себе документы и необходимые вещи.