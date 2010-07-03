Названо самое популярное место сбора столичных мотоциклистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве самым популярным местом сбора мотоциклистов является смотровая площадка на Воробьевых горах.

"Если на выходных решите отдохнуть в компании байкеров, то интеллектуальная транспортная система подскажет, где их найти", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Также популярными местами сбора байкеров являются улица Дербеневская и 1-й Угрешский проезд.

В апреле сообщалось, что жители нескольких кварталов на улице Косыгина не могут спать по ночам из-за рева мотоциклов. Каждую ночь байкеры срезают себе путь именно через этот район, чтобы проехать к Воробьевым горам.

Жители Гагаринского района просят разрешения повесить специальный знак, который запретит байкерам ездить по улице Косыгина с десяти вечера до десяти утра.