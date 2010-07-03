Группы быстрого реагирования на мотоциклах появятся в Москве

Фото: vk.com/mossobyanin

Мотогруппы быстрого реагирования появятся в Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"В Москве появятся группы быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах. Они будут располагаться в пожарных отрядах в поселке Внуково, [в районе комплекса] "Москва-Cити", Зеленограде и районе Бирюлево", – написал мэр.

Точной даты появления новой службы Собянин не сообщил. Мэр только подчеркнул, что 165 спасателей на 22 мотоциклах будут патрулировать все округа столицы.

Уже восемь лет такие спецгруппы работают в пожарно-спасательном центре департамента ГОЧСиПБ. Сотрудники на мотоциклах – это одновременно и спасатели, и пожарные, и медики.

Ранее в своем микроблоге в Twitter Собянин пригласил посетить Музей Рерихов, который открылся на ВДНХ.

"Это архитектурная жемчужина, которую мы бережно отреставрировали. Гости музея увидят 400 произведений Николая и Святослава Рерихов, среди которых великолепные картины, скульптуры и тибетские иконы", – написал мэр.