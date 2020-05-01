Музей Рерихов открылся на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На ВДНХ в павильоне № 13 открылся Музей Рерихов, рассказал Сергей Собянин.

"Это архитектурная жемчужина, которую мы бережно отреставрировали. Гости музея увидят 400 произведений Николая и Святослава Рерихов, среди которых великолепные картины, скульптуры и тибетские иконы", – написал мэр в микроблоге в Twitter.

Живописные работы Николая Рериха создавались в течение 45 лет. На выставке можно будет увидеть его картины "Строят ладьи", "Идолы", "Ангел последний", "Армагеддон" и работы из цикла "Гималаи". Сын Николая Рериха Святослав жил и работал в Индии, поэтому живопись посвящена быту индийской деревни.