Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:51

Декорации и куклы из "Гофманиады" выставили в Музее Рерихов

культура досуг выставки

13:51

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Выставка "Волшебный мир. Гофманиада" открылась в музее Рерихов в столице. На выставке представлены более 35 кукол и пять макетов декораций, задействованных в фильме студии "Союзмультфильм", созданном по сказкам писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу киностудии "Союзмультфильм".

"Экспозицию дополнят эскизы и зарисовки к фильму из личного архива режиссера Станислава Соколова, которые позволят проследить процесс создания "Гофманиады" с момента задумки до воплощения в реальности", – говорится в сообщении пресс-службы.

Посетители смогут посмотреть фильм о съемках "Гофманиады", а также эпизоды фильма.

Выставка будет работать до 24 марта 2019 года.

Российская премьера "Гофманиады" состоялась 11 октября 2018 года. Картина, повествующая о жизни писателя и музыканта Эрнста Гофмана сразу в двух измерениях, является уникальным образцом кукольной анимации.

В сентябре Государственный музей Востока и Музей Рерихов открыл масштабную художественную выставку "Рерихи. Сохраняя культуру", которую приурочили к 100-летию со дня основания Музея Востока. В экспозицию вошли более 300 живописных полотен Рерихов.

культура досуг выставки

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика