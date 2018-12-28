Декорации и куклы из "Гофманиады" выставили в Музее Рерихов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Выставка "Волшебный мир. Гофманиада" открылась в музее Рерихов в столице. На выставке представлены более 35 кукол и пять макетов декораций, задействованных в фильме студии "Союзмультфильм", созданном по сказкам писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу киностудии "Союзмультфильм".

"Экспозицию дополнят эскизы и зарисовки к фильму из личного архива режиссера Станислава Соколова, которые позволят проследить процесс создания "Гофманиады" с момента задумки до воплощения в реальности", – говорится в сообщении пресс-службы.

Посетители смогут посмотреть фильм о съемках "Гофманиады", а также эпизоды фильма.

Выставка будет работать до 24 марта 2019 года.

Российская премьера "Гофманиады" состоялась 11 октября 2018 года. Картина, повествующая о жизни писателя и музыканта Эрнста Гофмана сразу в двух измерениях, является уникальным образцом кукольной анимации.

В сентябре Государственный музей Востока и Музей Рерихов открыл масштабную художественную выставку "Рерихи. Сохраняя культуру", которую приурочили к 100-летию со дня основания Музея Востока. В экспозицию вошли более 300 живописных полотен Рерихов.