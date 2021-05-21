Движение поездов на участке Замоскворецкой линии метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Замоскворецкой линии метро восстановлено движение поездов. Речь идет об участке "Речной вокзал" – "Ховрино". Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

Для того чтобы движение вошло в график, потребуется время, уточнили в ведомстве.

Ранее на данном участке временно увеличили интервалы движения поездов. Причиной изменений стала проверка одного из составов.

Перед этим в Дептрансе Москвы опровергли информацию о задымлении в вентиляционной шахте на станции метро "Пражская".

