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11:27

Космический центр Хруничева и метро может связать канатная дорога

транспорт

11:27

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Космический центр имени Хруничева и будущую станцию БКЛ метро "Карамышевская" может связать канатная дорога.

"Городские власти считают канатные дороги перспективным видом транспорта. Правительство Москвы рассматривает их создание на других городских территориях: например, такой транспортной системой можно связать строящийся парк "Остров мечты" со станцией метро "Печатники" (или "Кожуховская") и станцию "Карамышевская" с ГКНПЦ имени Хруничева", – сообщили в департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы.

Также в департаменте указали, что объявлен конкурс на определение концессионера, который построит канатную дорогу между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал". О готовности участия в торгах уже заявляли пять компаний. Объем инвестиций в проект оценивается в 3,16 миллиарда рублей.

Протяженность канатной дороги составит 2,3 километра. Прогнозируемый пассажиропоток – до 19 тысяч человек в сутки. Дорога соединит районы Левобережный, Северное и Южное Тушино, разделенные Химкинским водохранилищем. С ее помощью пассажирам удастся сократить время в пути с 45 минут до семи.

Канатную дорогу интегрируют в городскую транспортную сеть: оплатить проезд можно будет картой "Тройка". Стоимость проезда не превысит стоимость разовой поездки на городском транспорте.

Первая канатная дорога через Москву-реку появилась в столице в ноябре прошлого года. Она связала олимпийский комплекс "Лужники" с Воробьевыми горами и улицей Косыгина. Канатная дорога рассчитана на перевозку до 1,6 тысячи пассажиров в час.

"Москва в цифрах": новый вид транспорта

Московская канатная дорога выполняет сразу несколько функций. Во-первых – туристическую и прогулочную, во-вторых – транспортную (добраться от Воробьевых гор до стадиона можно будет за пять минут), в-третьих – спортивную.

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