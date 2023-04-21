Дептранс напомнил о перекрытии движения на Лужнецкой и Фрунзенской набережных 22 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичный Дептранс напомнил о перекрытии движения на Лужнецкой и Фрунзенской набережных в субботу, 22 апреля.

"22 апреля в период с 07:30 до 15:00 будут закрыты для проезда участки Лужнецкой и Фрунзенской набережных", – написали в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что перекрытия необходимы для проведения соревнований "Лига Триатлона ФТР & Ironstar Moscow 2023".

В Дептрансе порекомендовали строить маршруты с учетом действующих ограничений.

Ранее сообщалось, что на территории Берегового проезда и Филевского бульвара с 17 апреля ограничат движение транспорта. В ГИБДД рассказали, что ограничения связаны со строительными мероприятиями и реконструкцией улично-дорожной сети.

Уточняется, что с 17 апреля по 15 мая этого года перекроют движение транспорта на Филевском бульваре от дома 40 до дома 14. Кроме того, с 17 апреля 2023 года по 31 октября 2025 года перекроют движение от дома 3 до дома 5, строение 1, по Береговому проезду, в районе пересечения Берегового проезда и Проектируемого проезда № 2017 ограничат движение по одной из двух полос в каждом направлении.

