Адвокат рассказал, оштрафуют ли водителя за завершение маневра на красный сигнал светофора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина

Адвокат автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько рассказал, что водителя не оштрафуют за завершение маневра на красный сигнал светофора, если он выехал на перекресток на зеленый свет. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам эксперта, водитель все равно должен обращать внимание на стоп-линии, согласно ПДД.

"Если водитель выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора, но завершил маневр, уже когда загорелся красный, он обязан проехать перекресток до конца", – рассказал Радько.

Спикер добавил, что инспектор ГИБДД в таком случае не имеет права оштрафовать водителя, так как ПДД напрямую на это указывают.

Кроме того, необходимо учитывать, что пункт 13.7. ПДД ("Проезд перекрестков". – Прим. ред.) гласит, если далее по ходу движения на перекрестке есть другой светофор со стоп-линией, водитель должен на этой линии остановиться.

Радько отметил, что при отсутствии стоп-линии перекресток нужно проезжать, несмотря на красный сигнал светофора, и даже если включился зеленый для пешеходов, водитель может проехать по зебре, пропуская людей и не создавая помех.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России появится новый сигнал светофора в виде стрелки белого цвета с изображением пешехода, которая укажет, что за поворотом по направлению движения расположен пешеходный переход.

Новый сигнал уже был проверен в ряде российских регионов и снизил опасность аварий. Теперь он будет использоваться в стране повсеместно.



Россияне стали реже нарушать ПДД – опрос

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!