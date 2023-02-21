12:14Транспорт
Левую автодорожную часть Крымского моста откроют в конце февраля
Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"
Левую автомобильную часть Крымского моста могут открыть для транспорта уже к концу текущего месяца. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"В ближайшее время, я думаю, что к концу февраля, мы запустим левую часть Крымского моста. Готовность уже очень высокая", – цитирует его "Интерфакс".
Он также коснулся вопроса запуска грузового движения. Хуснуллин отметил, что об этом можно будет говорить после того, как по второй восстановленной части моста начнут ездить легковые машины.
В ноябре прошлого года специалисты завершили установку всех четырех пролетов правой автодорожной части моста. А 31 января этого года состоялась надвижка четвертого, последнего пролета левой автодорожной части.
Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, в результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.
Первый слой асфальта уложили на восстановленной части Крымского моста
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!